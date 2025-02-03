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DHA

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde, diyaliz hastalarına yönelik yapılan bir etkinlikte müziğin stres üzerindeki olumlu etkisi gözler önüne serildi. Etkinlikte, müzisyen Ferhat Badur klarnetiyle, kızı Yağmur ise kemanı ile sahne aldı.

"HASTALARIN MOTİVASYONUNU YÜKSELTİYOR"

Nusaybin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Selim Ünverdi, bu tür etkinliklerin hastaların motivasyonunu yükselttiğini ve tedavi süreçlerine fayda sağladığını belirterek, “Diyaliz tedavisi gören hastalarımız için zorlayıcı bir süreç. Müzik dinletisiyle onlara moral veren Ferhat Bey ve Yağmur Hanım’a teşekkür ederim” dedi.