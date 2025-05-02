DHA
Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde Mardin'de de fırtına etkili oldu.
Kızıltepe ilçesindeki fırtınada bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi.
KUVVETLİ RÜZGAR ÇATI MALZEMELERİNİ SOKAĞA SAVURDU
Dün akşam saatlerinde bir iş yerinin damında bulunan çatı malzemeleri de kuvvetli rüzgarla birlikte sokağa savruldu.
Bir sac levha, sokaktan geçen ve üzerinde 2 kişi bulunan motosiklete doğru yöneldi.
FACİADAN DÖNÜLDÜ
Elektrik tellerine çarpan levha yön değiştirirken olayı cep telefonu ile görüntüleyen kişi, o an panik yaşayarak motosikletlilere seslendi.
O anlar saniye saniye kaydedilirken, olayda yaralanan olmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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