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Mardin'de fırtınada uçan levha tellere çarpıp düştü: Motosikletliler ölümden döndü

Mardin'de fırtınada uçan levha tellere çarpıp düştü: Motosikletliler ölümden döndü Kızıltepe ilçesinde etkili olan fırtınada bir iş yerinin çatısından uçan sac levha, elektrik tellerine çarpıp yön değiştirdi. Bu sırada yoldan geçen motosikletteki 2 kişi ölümden döndü.