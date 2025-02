Mardin'de kar manzarası drone ile kaydedildi.

Tarihi ve kültürel yapılarıyla adeta açık hava müzesi konumundaki şehirdeki görüntülerde, taş binaların üzerinde kar ve gökyüzünde ise sis bulutu görülüyor.

TAŞ, OYA GİBİ İŞLENMİŞ

Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle son yılların en önemli cazibe merkezlerinden biri olan kentte, kar yağışının ardından seyirlik manzaralar belirdi.

VALİLİK PAYLAŞTI

Mardin Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, karla buluşan Mardin'in drone ile kaydedilen görüntüleri yer aldı.

"MARDİN, HER HALİYLE ÇOK GÜZEL, HER ZAMAN ÇOK GÜZEL"

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Zamana şahitlik eden taş duvarları, dar sokaklarında gizlenmiş geçmişin izleri ve her köşesinde yaşanmış hikayeleri ile beyaz örtüye büründü. Mardin, her haliyle çok güzel, her zaman çok güzel.