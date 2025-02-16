Haberler



Yaşam



Mardin'de kayyum tarafından yapılan yol DEM Partili belediye tarafından bozuldu

Mardin'de kayyum tarafından yapılan yol DEM Partili belediye tarafından bozuldu Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kayyum tarafından, vatandaşların daha konforlu bir ulaşım sağlaması amacıyla parke taşı döşenen yol, DEM Partili belediye tarafından bozulunca vatandaşlar duruma isyan etti.