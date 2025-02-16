Mardin'de kayyum tarafından yapılan yol DEM Partili belediye tarafından bozuldu

PKK terör örgütüne üye olma, terörle bağlantı gerekçesiyle DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne 4 Kasım 2024 tarihinde kayyum atanmıştı.
Kayyum kararının ardından Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, İçişleri Bakanlığınca, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde Başkanvekili olarak görevlendirilmişti.
Kayyum, halk için çalışmalara başlamış ve bozuk yolları onarmıştı..
DEM PARTİLİ BELEDİYE YOLLARI BOZDU
Mazıdağı ilçesinde kayyum tarafından parke taşı ile döşenen yol, DEM Partili belediye tarafından altyapı çalışmaları gerekçesiyle kazıldı ve bakımsız bırakıldı.
Yağmurun etkisiyle yol çamura gömülerek kullanılamaz hale geldi.
VATANDAŞ TEPKİLİ
Yeşil Küme Evleri Sokağı sakinleri, bozuk yollar nedeniyle mağduriyetlerini dile getirdi.
Aylardır şikayet etmelerine rağmen bir sonuç alamadıklarını belirten mahalle sakinleri, çamura batmış sokaklarda yürümekte zorlandıklarını söyledi.
VAATLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ
Mazıdağı Belediye Başkanı Kudret Uçuk, göreve geldikten sonra makam odası için harcadığı paralarla gündeme gelirken, geçtiğimiz günlerde halk kütüphanesinin kapatılmasını istemesiyle eleştirilmişti.
Seçim öncesi vadettiği 37 projeyi hayata geçirmeyen Uçuk’a, vatandaşlardan tepki gelmeye devam ediyor.
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