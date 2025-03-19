Mardin'de lüks cep telefonu olan dilenci

İHA
Mardin'de kent merkezinde bulunan bir hastanenin önünde dilenen yaşlı kadın, görenleri hayrete düşürdü.
Saatlerce yol kenarında vatandaşların vicdani ve vatani hislerini hedef alarak para dilenen şüpheli, kısa süre sonra cebinden bir cep telefonu çıkardı.
TELEFONUN DEĞERİ 100 BİN TL
Yaklaşık 100 bin TL değerinde olduğu bilinen telefonu eline alan kadın, gayet rahat bir şekilde karşı tarafla görüşme gerçekleştirdi.
Yaşlı kadının binlerce liralık telefon taşırken dilenmesi, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.
O ANLAR KAMERADA
Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, dilencilik ve lüks tüketim arasındaki çelişkiyi gözler önüne serdi.
O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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