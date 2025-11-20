Markette 54321 yöntemini uygulayın, yüzde 50 tasarruf sağlayın!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Market alışverişlerinde son dönemde adından sıkça söz ettiren 5-4-3-2-1 yöntemi, harcamaları kontrol altına almak isteyenlerin favori tasarruf tekniği haline geldi.

Bu yöntemle alışverişe çıkan pek çok kişi, ihtiyaç dışı ürünlerin önüne geçerek bütçesinde önemli bir tasarruf sağlıyor.

Mantıklı, sınırlı ve planlı seçimlerle ilerlemeyi sağlayan bu alışveriş tekniği, özellikle artan fiyatlar karşısında kontrollü hareket etmek isteyen tüketicilere pratik bir çözüm sunuyor.

Alışverişe çıkarken kendinize şu sınırları koyuyorsunuz:

5 Adet Temel Gıda Ürünü

Bunlar en sık kullandığınız, evde eksildiğinde mutlaka alınması gereken ürünlerdir.

Örneğin:

Süt

Ekmek

Yumurta

Yağ

Pirinç / makarna

Bu madde zorunlu ihtiyaçlar için.

4 Adet Sebze / Meyve

Evdeki tüketime göre sadece 4 çeşit alırsınız.

Bu, fazla meyve-sebzenin ziyan olmasını da engeller.

3 Adet Atıştırmalık veya İstek Ürünü

Almanız şart olmayan ama canınızın çektiği şeyler olabilir.

Örneğin:

Çikolata

Cips

Kahve çeşitleri

Tatlı

Bu sınır, markette impuls (ani istekle yapılan) alışverişleri büyük ölçüde keser.

2 Adet Temizlik / Kişisel Bakım Ürünü

Evde sürekli yenisi alınmak zorunda olmayan ürünlerdir.

Örneğin:

Bulaşık deterjanı

Temizlik bezi

Şampuan

Duş jeli

"Kampanyadaydı aldım" alışkanlığını azaltır.

1 Adet Lüks veya Fazla Gereksiz Ürün

Bu kategori tamamen isteğe bağlıdır.

Örneğin:

Yeni bir mutfak ürünü

Yeni bir bakım ürünü

Ev süs eşyası

Fiyatı yüksek ekstra ürün

FAYDASI:

Gereksiz ürünleri alışveriş sepetine eklemeyi engelliyor.

Planlı hareket ettiğiniz için zamana ve paraya tasarruf sağlıyor.

“Belki lazım olur” diyerek almayı engelliyor.

Evdeki israfı azaltıyor.