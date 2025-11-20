Markette 54321 yöntemini uygulayın, yüzde 50 tasarruf sağlayın!

- Market alışverişlerinde 5-4-3-2-1 yöntemi, harcamaları kontrol altına alarak yüzde 50 tasarruf sağlıyor.
- Bu yöntem, belirli kategorilerde sınırlı sayıda ürün almayı teşvik ederek impuls alışverişlerini azaltıyor.
- Tüketiciler artan fiyatlar karşısında bu teknikle ihtiyaç dışı harcamaları kısıtlayıp bütçelerinde önemli bir tasarruf sağlıyor.
Market alışverişlerinde son dönemde adından sıkça söz ettiren 5-4-3-2-1 yöntemi, harcamaları kontrol altına almak isteyenlerin favori tasarruf tekniği haline geldi.
Bu yöntemle alışverişe çıkan pek çok kişi, ihtiyaç dışı ürünlerin önüne geçerek bütçesinde önemli bir tasarruf sağlıyor.
Mantıklı, sınırlı ve planlı seçimlerle ilerlemeyi sağlayan bu alışveriş tekniği, özellikle artan fiyatlar karşısında kontrollü hareket etmek isteyen tüketicilere pratik bir çözüm sunuyor.
Alışverişe çıkarken kendinize şu sınırları koyuyorsunuz:
5 Adet Temel Gıda Ürünü
Bunlar en sık kullandığınız, evde eksildiğinde mutlaka alınması gereken ürünlerdir.
Örneğin:
Süt
Ekmek
Yumurta
Yağ
Pirinç / makarna
Bu madde zorunlu ihtiyaçlar için.
4 Adet Sebze / Meyve
Evdeki tüketime göre sadece 4 çeşit alırsınız.
Bu, fazla meyve-sebzenin ziyan olmasını da engeller.
3 Adet Atıştırmalık veya İstek Ürünü
Almanız şart olmayan ama canınızın çektiği şeyler olabilir.
Örneğin:
Çikolata
Cips
Kahve çeşitleri
Tatlı
Bu sınır, markette impuls (ani istekle yapılan) alışverişleri büyük ölçüde keser.
2 Adet Temizlik / Kişisel Bakım Ürünü
Evde sürekli yenisi alınmak zorunda olmayan ürünlerdir.
Örneğin:
Bulaşık deterjanı
Temizlik bezi
Şampuan
Duş jeli
"Kampanyadaydı aldım" alışkanlığını azaltır.
1 Adet Lüks veya Fazla Gereksiz Ürün
Bu kategori tamamen isteğe bağlıdır.
Örneğin:
Yeni bir mutfak ürünü
Yeni bir bakım ürünü
Ev süs eşyası
Fiyatı yüksek ekstra ürün
FAYDASI:
- Gereksiz ürünleri alışveriş sepetine eklemeyi engelliyor.
- Planlı hareket ettiğiniz için zamana ve paraya tasarruf sağlıyor.
- “Belki lazım olur” diyerek almayı engelliyor.
- Evdeki israfı azaltıyor.
- Alışveriş alışkanlıklarını disipline ediyor.