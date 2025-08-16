Marmara Depremi'nden 26 yıl sonra Gölcük'te deniz altındaki izler görüntülendi

Yarın, 17 Ağustos 1999'da yaşadığımız Marmara Depremi'nin 26'ncı yılı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde denizin altında kalan "batık şehrin" son durumu, 26 yıl sonra kayda alındı.

Merkez üssü Gölcük olan 7.4 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, 26 yıl önce büyük yıkıma ve can kaybına yol açtı.

BİR MEYDAN BİNALARIYLA SULARA GÖMÜLDÜ

Deprem sırasında Değirmendere Mahallesi Çınarlık Meydanı'ndaki kıyı hattının bir bölümü denize gömüldü; binalar, araçlar ve iskeleler su altında kaldı.

BATIK ŞEHİR GÖRÜNTÜLENDİ

Aradan geçen yılların ardından "batık şehre" su altı fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Yönetim Kurulu Başkanvekili Hakan Arslan, Değirmendere Sualtı Topluluğu Kurucu Başkanı, 1. Sınıf Dalgıç Murat Kulakaç ve Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki tarafından dalış gerçekleştirildi.

SU ALTINDA KALANLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Değirmendere Sualtı Topluluğu desteğiyle yapılan dalışta, o gece sular altında kalan alanlar yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Görüntülerde, çay bahçesi, çınar ağaçları, beton kalıntıları, sandalye, kameriye, fayansların bulunduğu duvar net biçimde görüldü.

"METALLER PASLANMIŞ"

Uzmanlar, deniz tabanında kalan yapıların büyük ölçüde korunduğunu ancak metal kısımların zamanla paslandığını bildirdi. Görüntüler, hem deprem gerçeğini hatırlatması hem de afet bilinci oluşturması açısından önem taşıyor.

"MEYDAN, SUYUN 30 METRE ALTINDA KALMIŞ"

Tahsin Ceylan, çekimlerde teknenin bulunduğu yerin eskiden Çınarlık Meydanı'nın ortası olduğunu belirterek, şimdilerde meydanın büyük bölümünün 30 metre suyun altında kaldığını söyledi.

"DEPREM İZLERİNİN SİLİNMEDİĞİ BİR YER VARSA O DA DEĞİRMENDERE'DEKİ O BATIK ŞEHİRDİR"

Deprem sonrası binalar yıkılıp yenileri yapılınca, deprem izlerinin silindiğinin düşünüldüğüne değinen Ceylan, "Deprem izlerinin silinmediği bir yer varsa o da Değirmendere'deki o batık şehirdir. 17 Ağustos'u, deprem hafızasını hatırlatmak amacıyla o çekimleri yaptık. Şu anda meydandaki çınar ağaçlarının daha büyükleri, hepsi suyun altında ve artık o bölge yapay resif haline gelmiş. Artık ıstakozlar, kırlangıç balıkları ve birçok canlı orayı yuva olarak kullanıyor." ifadesini kullandı.

Ceylan, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını anımsatarak, bu nedenle depreme hazır bir ülke olunması gerektiğini kaydetti.

DEPREM HAFIZASINI CANLI TUTMAK

Deprem hafızasını canlı tutmak hedefiyle "batık şehre" dalış gerçekleştirdiklerini aktaran Ceylan, konuşmasını şöyle sürdürdü: