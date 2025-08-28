Marmara ve Ege'de fırtına: Rüzgarın hızı 60 kilometreyi bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayınladı.

Buna göre, Marmara ve Ege'de fırtına etkili olacak...

Hava sıcaklığının ise yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

MARMARA VE EGE'DE RÜZGARIN HIZI 60 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA "DİKKATLİ OLUN" UYARISI

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması noktasında uyarı yapıldı.