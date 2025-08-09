Marmaris'teki yangınlar sonrası doğa yeniden can buluyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 2021 ve 2022 yıllarında çıkan büyük yangınlarda zarar gören ormanlık alanlar, yürütülen yoğun çalışmalar sayesinde yeniden hayat buluyor.

Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinde 29 Temmuz 2021’de başlayan ve birçok noktada etkili olan yangının üzerinden dört yıl geçti. Yangında yangın söndürme işçisi Görkem Hasdemir ve gönüllü Şahin Akdemir yaşamını yitirirken, 9 bin 52 hektar alan zarar gördü. Yangın sonrası bölgede rehabilitasyon çalışmaları yapıldı, İçmeler Mahallesi’nde Hasdemir ve Akdemir’in anısına hatıra ormanı kuruldu. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yanan alanları temizleyerek ağaçlandırma çalışmalarını tamamladı. Bugün fidan dikilen bölgeler yeniden yeşermeye başladı.

KUNDAKLANMIŞTI, 4 BİN HEKTARDAN FAZLA ALAN ZARAR GÖRMÜŞTÜ

Bördübet Küfre Koyu’nda ise 21 Haziran 2022’de kundaklama sonucu çıkan yangın, dört gün süren mücadelenin ardından 25 Haziran’da kontrol altına alındı. 4 bin 392 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede, yanan ağaçlar kaldırıldıktan sonra ağaçlandırma ve silvikültürel çalışmalar başlatıldı. Alanın 930 hektarında doğal gençleştirme, 2 bin 630 hektarında suni gençleştirme (arazi hazırlığı ve tohum serpme) uygulandı. 600 hektara fidan dikilirken, kayalık ve eğimli 232 hektarlık kısma tohum takviyesi yapıldı.

Bugün bölgede dikilen fidanların boyu yer yer 60 santimetreyi aşmış durumda. Yeniden yeşeren alanlar, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla AA tarafından dronla görüntülendi.