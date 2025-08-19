Meriç Nehri’nde 100 kiloluk yayın balığı avı

Edirne’de Meriç Nehri’nde oltaya takılan dev yayın balığı görenleri şaşırttı. Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarında avlanan amatör balıkçı Salih Taştarla (53), oltasını kontrol ettiğinde yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda ve 100 kilogram ağırlığında bir yayın balığı yakaladığını fark etti.

KIYIYA ÇEKMEK İÇİN BİR SAATLİK UĞRAŞ

Balığı kıyıya çıkarmakta büyük güçlük çeken Taştarla, yaklaşık bir saat süren uğraşın ardından dev balığı kenara almayı başardı.

İlk kez bu büyüklükte bir balık yakaladığını belirten Taştarla, “Daha önce balık tuttum ama hiç bu kadar büyüğüne rastlamadım. Çok zorlandık ama sonunda kısmet oldu.” ifadelerini kullandı.