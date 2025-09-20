Mersin Kızkalesi'nde sezon bitmesine rağmen turist yoğunluğu yaşanıyor

Kızkalesi bu yıl da vazgeçilmez destinasyonlardan biri oldu...

Mersin’in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi, eylül ayında da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

TATİLCİLER GÜNEŞ VE DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARIYOR

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 27 derece olduğu bölgede tatilciler güneş ve denizin keyfini çıkarıyor.

DOĞAL GÜZELLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Korykos Antik Kenti’nin parçası olan Kızkalesi, doğal ve tarihi güzelliğiyle öne çıkıyor.

YAZ SEZONU BİTMESİNE RAĞMEN YOĞUN

Yaz sezonu sona ermesine rağmen çeşitli illerden gelen Kızkalesi yaz sezonu bitmesine rağmen canlılığını koruyor.

Yoğunluk sürerken, turist ilgisi bölge ekonomisine de katkı sağlıyor.