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Atla markete giderken "alkollü araç kullanmaktan" ceza yedi.

Mersin'de trafikle atıyla ilerleyen Durukan Işık, polis tarafından durduruldu. Genç adam, atından indirildi ve karakola götürüldü. Bu süreçte at, bir polis eşliğinde karakolun kapasına bağlandı.

Mersin Objektif'in haberine göre; atıyla markete giden bu kişiye, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 270 TL, kara yolunda hayvan bulundurmaktan da 993 TL olmak üzere toplam 10 bin 263 TL ceza kesildi.

"BEN AT ARABASI KULLANMADIM, ATA BİNDİM"

Işık, at arabası kullanırsa bu cezayı ödeyeceğini ama sadece binek at kullandığı için bu cezayı ödemekle yükümlü olmadığını belirterek, hukuki işlem başlatacağını dile getirdi.

"POLİSLERİN KORNASINI DUYMADIM"

Durukan Işık, bir köpek nasıl gezdirilirse kendi atını da öyle gezdirdiğini savunarak, olayları şöyle aktardı:

Ben gece saatlerinde atımla seyir halindeyken, kırmızı ışıklarda durdum. Alkollüydüm. Polis ekipleri tarafından fark edildim. Kornaya bastılar. Kornaya ve sirene bastıkları için atım ürktü ve koşmaya başladı. Atık koşunca da kaçtığım düşünüldü. Ancak gece saatleri olduğu ve kulaklarımda kulaklık olduğu için onları duymadım. 10 saniye sonrasında çakarları yaktıklarında fark ettim. Atı durdurdum.

"İKİ CEZA YEDİM"

İki tane ceza yedim. Birisi 900 küsur, karayollarında normal halin dışında canlı hayvan bulundurmaktan. Diğer ceza ise vasıta cezası. Altındaki ne bir araç, ne bir taşıt. Siz biliyor musunuz? Atlarda benim bildiği motor olmuyor.

TRAFİK CEZASINDA YENİ TARTIŞMA BAŞLAYACAK

Yaşanan bu olayın ve kesilen cezaların yeni bir tartışma başlatması bekleniyor ve sonuçları merak ediliyor.