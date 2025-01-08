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DHA

Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşayan yaşlı bir adam, atık ve çöp toplama hastalığı nedeniyle evini çöple doldurdu.

Tek başına yaşayan babalarının durumundan endişe eden çocukları ise durumu belediyeye bildirdi.

Ailenin talebi üzerine yaşlı adamın yaşadığı Osmaniye Mahallesi’ndeki eve gelen belediye ekipleri, tavana kadar çöp dolu evi görünce şoke oldu.

10 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Uzun uğraşlar sonucu evde uzun süredir biriktirilen çöp yığınları, kamyonlara yüklenerek imha edildi.

Evden 10 kamyon çöp çıkarıldı.

Yapılan kapsamlı temizlik çalışmasından dolayı yaşlı adamın ailesi ve mahalle sakinleri, duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yaşlı adam ise sağlık kontrolleri yapılmak üzere hastaneye götürüldü.