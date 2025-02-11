Mersin’de eski sevgililerden kalan hediyelerle açık artırma yapıldı

İHA

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken çeşitli organizasyonlar düzenlenmeye devam ediliyor.

Mizah amaçlı başlayan "eski sevgili standında" kitaptan kolyeye, ekmek yapma makinesinden kol düğmesine kadar birçok ürün satışa çıkarıldı.

Mersin’de heykel boyama, seramik boyama, ahşap boyama, çocuk atölyesi gibi değişik konseptlerle müşterilerine hizmet veren bir kafede, eski sevgililerden kalan hediyeler açık artırmada satışa sunuldu.

KATILANLAR ÖNCE KAYIT YAPTIRDI

Eski sevgililerinden kalan hediyeleri satmak isteyen müşteriler açık artırma öncesi kafede kayıt yaptırarak, ürüne bir fiyat belirledi.

EĞLENCELİ DAKİKALAR

Açık artırmanın başlamasıyla ürünler tek tek satışa sunulurken, eğlenceli dakikalar da yaşandı.

1 KURUŞTAN SATIŞA ÇIKTI 125 LİRAYA GİTTİ

Sahibi tarafından 1 kuruşa satışa çıkarılan kitap, 125 liranın üzerinde fiyatla yeni sahibini buldu. Açık artırma sırasında hem sevgililerinden kalan hediyeleri satışa çıkaranlar hem de açık artırmaya katılanlar oldukça eğlendi.

"ATSAN ATILMAZ, SATSAN SATILIR’ DEDİK"

Kafelerinde seramik boyama, heykel boyama, ahşap boyama gibi çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlatan Delal Dalgıç, şöyle konuştu:

Boş tuvallerimiz var, öğrenciler gelip burada tuvalleri boyuyorlar. Bu etkinlikleri çok severek yapıyoruz. Aynı zamanda eski sevgili standı açtık. Çok da ilgi gördü. Aslında arkadaşlarımızla konuşurken herkesin evde biriktirdiği hiç de kullanmadığı eşyaları var; atsan atılmaz, satsan satılır’ dedik. Böyle yola çıktık. Tahmin ettiğimden çok daha fazla ilgi gördü, telefonlarımız susmadı. Başarılı geçti. Çok da eğlendik. Amacımız zaten burada mizah, biraz insanların eğlenmesini sağlamak.

"GÜZEL BİR ANI OLDU"

Açık artırmaya katılan Başak Dolunay da, "İleride torunlarıma anlatacağım güzel bir anı olarak kalsın istiyorum. Bir kitap getirdim; ederi 5 kuruş, alana hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.