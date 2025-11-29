Mersin'de hasadı başlayan karadutun yüzde 70'i ihraç ediliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mersin'in Silifke ilçesinde hasat zamanı...

Silifke Ovası'nda yaklaşık 250 dönümlük alanda yetiştirilen karadut hasadından 600 ton rekolte bekleniyor.

YÜZDE 70'İ İHRAÇ EDİLİYOR

Tamamen doğal ve ilaçsız yöntemlerle yetiştirilen karadut üretimin yüzde 70'i Dubai, Katar ve Irak'a ihraç edilirken, kalan yüzde 30'u iç pazarda tüketiciyle buluşuyor.

Aroması, iri taneleri ve raf ömrünün uzunluğu ile talep gören karadutun bahçede kilosu 150 liradan alıcı buluyor.

"BU YIL ÇOK VERİMLİ GEÇİYOR"

İlçede 81 üreticinin tamamen doğal ve ilaçsız yöntemlerle karadut yetiştirdiğini belirten çiftçilerden Tunahan Yağınlı ve Sevgi Yağınlı, talebin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Dut hasadı bu yıl çok verimli geçiyor.

Talebe yetişmekte zorlanıyoruz. Hasadımız mayıs ayına kadar sürecek. Fiyat ve verim üreticiyi mutlu etti" dedi.