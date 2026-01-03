Abone ol: Google News

Mersin'de karla kaplanan ormanlık alandan kartpotallık görüntüler

Mersin Anamur ilçesinde yüksek rakımlarda ormanlar karla kaplandı, bölge drone'la havadan görüntülenirken ortaya kartpostallık görseller çıktı.

Yayınlama Tarihi: 03.01.2026 09:36
  • Mersin'in Anamur ilçesinde, yüksek rakımdaki ormanlar karla kaplandı ve kartpostallık görüntüler oluştu.
  • Toros Dağları'ndaki 1600 rakımlı Suolmaz Geçidi, beyaz örtüsüyle dikkat çekti.
  • Kar kalınlığının yarım metreye yaklaştığı bölgede soğuk havanın birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.

Yurt genelinde olduğu gibi Türkiye'nin en sıcak illerinden her mevsim denize girilebilen Mersin'in yüksek rakımlarında da kar etkili oldu.

Mersin'in Antalya'ya komşu olan Anamur ilçesinde bulunan Toros Dağlarının bin 600 rakımı ise karla kaplandı.

KEYİF VEREN GÖRÜNTÜLER

Anamur-Ermenek yolu üzerindeki 1600 rakımın üzerindeki Suolmaz Geçidi mevkiindeki ormanların beyaz gelinliği giymesiyle ortaya izlemesi keyif veren görüntüler çıkardı.

Bölge drone'la havadan görüntülenirken, kar kalınlığının yer yer yarım metreye yaklaştığı öğrenildi.

SOĞUK HAVA ETKİLİ OLACAK

Öte yandan bölgede soğuk havanın, birkaç gün etkili olması beklendiği bildirildi.

