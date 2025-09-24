Meteoroloji hava durumunu yayınladı: Yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayınladı.

Bugün yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürürken, yarın ise yağmurlu günler yüzünü göstermeye başlayacak.

Çarşamba günü Türkiye genelinde yağış beklenmiyor.

Hava sıcaklığının ise yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

SİS VE PUSA DİKKAT

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz bölümü ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

YAĞMUR GELİYOR

Ancak yarından itibaren bazı bölgelerde yağışlı hava etkili olacak.

Perşembe günü Marmara ve Doğu Karadeniz'de, cuma günü yurdun kuzeyinde sağanak görülecek.

İSTANBUL'A YAĞIŞ NE ZAMAN GELECEK

İstanbul ise hafta sonu yağışlı havanın etkisi altına girecek.