Meteoroloji'den İstanbul'a yağış uyarısı

Haber Merkezi

İstanbul, kavurucu sıcakların ardından yeniden yağmura teslim olacak..

Mega kentte beklenen kuvvetli sağanak yağış için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi.

İSTANBUL'A YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'den yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

Yapılan son değerlendirmelere göre; Cuma günü kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.