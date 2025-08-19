Meyvenin yanına bırakın, asla sinek gelmiyor...

Evlerde özellikle yaz aylarında baş gösteren meyve sinekleri, hem rahatsız edici hem de hijyen açısından sorun yaratabiliyor.

Kimyasal spreyler kullanmadan bu küçük sineklerden kurtulmanın bir yolu var.

Uzmanlar, yalnızca 1 bardak malzeme ile evinizi sineklerden korumanın mümkün olduğunu söylüyor.

Bu doğal yöntem, hem güvenli hem de pratik bir çözüm sunuyor.

İŞTE ÇÖZÜMÜ

Elma sirkesini bardağa dökün ve içine bal veya şekeri ekleyin.

Bardağı streç film ile kapatın ve birkaç küçük delik açın. Bu delikler sineklerin içeri girmesini sağlar, ancak çıkışlarını engeller.

Sineklerin yoğun olduğu mutfak, yemek masası veya meyve sepetinin yanına yerleştirin.

Elma sirkesi ve şeker karışımı, meyve sineklerini çeken doğal bir koku oluşturur. Streç film ise sineklerin bardağa girmesini sağlarken, çıkışlarını engeller.

Kısa süre içinde sineklerin bardağa çekildiğini göreceksiniz. Haftada bir malzemeyi tazeleyerek yöntemi sürdürebilirsiniz.