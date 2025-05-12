Milleyha Kuş Cenneti koruma altına alındı

AA & Ensonhaber

Göçmen kuşların gökyüzündeki mola noktası, deniz kaplumbağalarının ise yaşam döngüsünün en hassas evresi olan yumurtlama alanı... Hatay'ın Samandağ ilçesinde yer alan Milleyha Kuş Cenneti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın devreye girmesiyle artık daha güçlü bir koruma statüsüne kavuşmaya hazırlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla, yaklaşık 300 hektarlık alana yayılan Milleyha bölgesinin "doğal SİT alanı" olarak ilan edilmesi amacıyla kapsamlı bir süreç başlatıldı. Türkiye'nin en zengin sulak alan ekosistemlerinden biri olan Milleyha, bu adımla birlikte yasal güvencelerle korunacak.

İLK ADIM 2021 YILINDA ATILMIŞTI

Milleyha'nın doğal zenginliğini güvence altına alma yolundaki ilk adım, 6 Eylül 2021 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından atılmış, alan "Mahalli Öneme Sahip Sulak Alan" olarak tescillenmişti. Ancak bu statü, hızla artan insan faaliyetlerine karşı yeterli korumayı sağlayamayınca, Bakanlık devreye girerek koruma kapsamını genişletme kararı aldı.

Geçtiğimiz hafta, kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu ile bir araya gelen Bakan Kurum, Milleyha Kuş Cenneti’nin karşı karşıya olduğu tehditleri dinledi ve bölge için özel bir koruma planı hazırlanması talimatını verdi. Bu görüşmenin ardından Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, alanın SİT statüsüne kavuşturulması için bilimsel çalışmalar başlattı.

312 KUŞ TÜRÜ, ONLARCA CANLIYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Türkiye’nin kuş gözlem haritalarında özel bir yere sahip olan Milleyha, tam 312 farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte, yeşil deniz kaplumbağaları başta olmak üzere nesli tehlike altında olan çok sayıda türün yaşam alanı bu bölgeye bağlı. Bilimsel ön rapora göre Milleyha; 62 farklı kuş familyasına ait 284 nesli tükenme tehlikesi altındaki türün yanı sıra, 24 kelebek, 12 sürüngen, 7 memeli ve 3 kurbağa türünü de barındırıyor.

Yeni süreçte, alanın korunmasına ilişkin detaylı “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu” hazırlanacak. Uzmanların katkılarıyla yürütülecek bu çalışma, bölgenin doğal dokusunun sürdürülebilir şekilde korunması ve insan faaliyetlerinin yasal sınırlar içinde düzenlenmesini amaçlıyor.