Miraç Kandili orucu ne zaman tutulmalı? 60 aylık oruç sevabı yazılıyor...

Haber Merkezi

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 2 Ocak 2025 Perşembe gecesi gerçekleşti. Miraç Kandili ise 26 Ocak 2025 Pazar gecesi yani bu gece idrak edilecek. Peki Miraç kandilinde oruç tutmak faizletli mi? Miraç kandilinde oruç ne zaman tutulmalı? İşte, Miraç Kandili orucu hakkında bilgiler...

Miraç Kandilinde oruç tutulur mu?

Kandil gecelerinde farzlar başta olmak üzere nafile ibadetlere önem verilmesi alimler tarafından tavsiye ediliyor. İçinde bulunduğumuz manevi iklim olan Üç Aylarda ise oruç tutmak çok faziletli.

Bir rivayete göre Hz. Peygamber şöyle buyuruyor:

Her kim Recep ayının 27. günü oruç tutarsa o kişi için 60 aylık oruç sevabı yazılır.

27. günü Miraç kandilinin gündüzü yani 27 Ocak Pazartesi oluyor.

Peygamber Efendimiz de “Bir kimse Recep ayında oruç tutsa, Allah Teâlâ tarafından üç türlü lütûf ve inâyete mazhâr olur. Bunlardan biri, Allah Teâlâ onun geçmiş günahlarının tümünü mağfiret eder. İkincisi, ondan sonraki hayatında da onu korur. Üçüncüsü, mahşer yerinde, susuzluktan emîn olur.” buyurdu. (Gunye 1/181-182)

Buna göre; Miraç Kandili'nin ertesi gününde bu sevaba nail olmayı dileyen isteyen herkes oruç tutabilir.