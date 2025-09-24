Muğla'da denizin metrelerce altında namaz kıldılar

Muğla’nın Fethiye ilçesi Sarıyarlar Koyu’nda dalış yapan Sakarya Serdivan Sualtı Grubu üyeleri, öğle namazını denizin metrelerce altında kılarak ilginç bir farkındalığa imza attı. Dalış lideri Bünyamin Erdoğmuş’un öncülüğündeki ekip, kayalıklarda okunan ezanın ardından hep birlikte suya dalıp saf tuttu. Zorlu şartlara rağmen kılınan namaz, su altı kamerasıyla kaydedildi.

"İBADET HER ŞARTTA YAPILABİLİR"

Etkinliğin ibadetin her ortamda yerine getirilebileceğini göstermek için yapıldığını söyleyen grup üyeleri, “Namazı kaçırmanın hiçbir bahanesi yok. Su altında da, su üstünde de eda etmeliyiz. Bizim için mekânın önemi yok.” mesajı verdi.

"SPONTANE GELİŞTİ, ZORLANDIK AMA BAŞARDIK"

Serdivan Sualtı Grubu lideri Bünyamin Erdoğmuş, etkinliğin spontane geliştiğini belirterek şunları söyledi:

Fethiye’de dalış turundaydık. Arkadaşımızın okuduğu ezanın ardından, ‘Su altında namaz kılsak olur mu?’ diye konuştuk. Vakit de girmişti, hep birlikte suya indik. Namaz kılmak beklediğimizden daha zordu ama anlamlı bir deneyim oldu. Amacımız riya değil, ibadetin her yerde yapılabileceğini göstermekti.

2010 yılında kurulan grubun resmi bir kulüp olmadığını vurgulayan Erdoğmuş, 200’e yakın üyesiyle her yıl yurt içi ve yurt dışında dalış turları düzenlediklerini ifade etti.

"NAMAZI KAÇIRMANIN BAHANESİ OLMAZ"

Grup üyelerinden Makine Mühendisi Fatih Erdoğmuş ise, su altında namaz kılmanın zorlayıcı olduğunu ama özel bir deneyim yaşadıklarını söyledi:

Yer çekimi ve suyun etkisi hareketlerimizi yavaşlatsa da büyük bir keyif aldık. Namazı kaçırmanın hiçbir bahanesi olamaz. Su altında da, su üstünde de eda etmeliyiz. Bu deneyim bize farklı bir farkındalık kazandırdı.

"HERKESİ DALIŞ SPORUNA DAVET EDİYORUZ"

Grup üyeleri, etkinliğin ardından dalış sporuna da dikkat çekti. "Limitler ve kurallara uyulduğunda dünyanın en güvenli sporu” diyen dalgıçlar, herkesi bu deneyimi yaşamaya davet etti.