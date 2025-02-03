DHA

Nijer'den, Muğla’daki Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde Matematik Bölümü okumak için gelen Facial Yacine, 2019 yılında kütüphanede ders çalışırken, aynı üniversitede Okul Öncesi Öğretmenliği okuyan Batmanlı Gülbahar Aslan ile tanıştı.

Arkadaşlıklarının sürdüren çiftin aldığı evlilik kararına aileleri de olumlu karşılık verdi.

Üniversiteden bir öğretmeni ile birlikte Gülbahar’ı babasından isteyen Facial’in kardeşi ve arkadaşlarının da katılımıyla nişanlandı.

Yüzüklerin takılmasının ardından çift, dans etti

Nijerli damat, nişan töreninde Afrika’daki ailesiyle telefonla görüntülü görüştü.

“TÜRKİYE’Yİ ÇOK SEVİYORUM, AŞKIMLA BURADA TANIŞTIM”

Gülbahar ile arkadaşlığının zamanla ilerlediğini belirten Faical Yacine, “2014’te Nijer'den üniversite okumak için Muğla'ya geldim. Ben normalde çok çalışkan bir çocuğum. Hep kütüphanedeyim. Allah'tan çalışkanım. Ders çalışıyordum. Hanımefendi de o zaman karşıma çıktı. Zor durumlarda, iyi anlarda birlikteydik ama o zamanlar tabii arkadaşlık duygusu var. Sonra baktık gittikçe duygular değişiyor. Türkiye'yi çok seviyorum. Hayatımın aşkıyla da burada karşılaştım” dedi.

“AİLELER EN BAŞTA ŞAŞIRSALAR DA SONRASINDA SAYGI DUYDULAR”

Ailelerinin ilk başlarda şaşırdığını belirten Gülbahar Aslan, “Muğla'da Okul Öncesi Öğretmenliğini kazanarak gittim. O sene sınav haftasında kütüphaneye gittiğim esnada Faical ile tanıştım. O şekilde 2-3 yıl boyunca çok güzel yakın arkadaşlığımız oldu. Sonradan bu şekilde dönüştü. Sürekli bazı şeyleri paylaşıyoruz. İşleri, güçleri paylaşırken aslında birbirimize çok uygun olduğumuzu gördük. Duygusal olarak da duygularımız değişince birlikte daha çok zaman geçirmeye başladık ve evliliğe adım atma kararı aldık. Aileler en başta şaşırsalar da sonrasında saygı duydular ve süreç bu şekilde ilerledi” diye konuştu.