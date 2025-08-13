Muğla'da küle dönen ormanlar, 5 yılda yeniden hayat buldu

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi 2021 yılının Ağustos ayında Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarından birine tanıklık etmişti.

Günlerce süren alevler, yüzlerce hektarlık ormanlık alanı küle çevirmiş, hem doğal yaşam hem de bölge halkı için büyük bir felaket olmuştu.

AĞAÇLANDIRILMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yangında yok olan çam ormanları, zeytinlikler ve çok sayıda bitki örtüsü ile birlikte, yaban hayatı da büyük zarar görmüştü.

Yangının hemen ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgede ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları başlattı.

TOPRAK ISLAHI YAPILDI

Öncelikle yangından arta kalan yanık ağaçlar temizlenirken, erozyonu önlemek amacıyla toprak ıslahı yapıldı.

Ardından bölgenin ekolojik yapısına uygun kızılçam başta olmak üzere yerli türlerden binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

5 YILIN ARDINDAN TEKRAR YEŞERDİ

Aradan geçen yıllarda, dikilen fidanlar büyüyerek Çökertme'nin yeniden yeşil örtüsüne kavuşmasına katkı sağladı.

Aradan geçen 5 yılın ardından bölge, yeniden yeşermeye başladı.

YEŞEREN BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Drone ile havadan görüntülenen alanlarda, yangının kararttığı tepelerin yerini yeşilin farklı tonları aldı.

Bir zamanlar simsiyah külle kaplanan tepelerin artık yemyeşil bir görünüme büründüğü görüldü.