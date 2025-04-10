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Muğla'da okul bahçesine inen domuzları ekmekle besledi

Muğla'da okul bahçesine inen domuzları ekmekle besledi Marmaris ilçesinde aç kalan domuz sürüsü, yerleşim yerine indi. Bir anaokulunun bahçesine giren domuzları, bir şahıs ekmek ile besleyerek çıkarırken, o anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.