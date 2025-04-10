DHA
Muğla'nın'nın Marmaris ilçesinde bir domuz sürüsü, yerleşim bölgesine indi.
Bölgede bulunan bir anaokulunun bahçesine giren domuzlar, dolaşarak yiyecek aradı.
DOMUZLARI BESLEYEREK UZAKLAŞTIRDI
Bu sırada bir vatandaş elinde ekmekle gelip, domuzları besleyerek uzaklaştırmak istedi.
O anları çevrede bulunan başka bir kişi cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
Görüntülerde domuzların, kendilerini besleyen kişinin elindeki ekmekten paylarına düşeni alabilmek için birbirleriyle yarışması yer alıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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