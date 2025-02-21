Muğla'da otomobilin çarptığı karakulak öldü

DHA

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı İnlice mevkiinde seyreden bir otomobil sürücüsü, yol ortasında hareketsiz şekilde duran bir hayvan fark etti.

Hayvanın yanına yaklaşan şahıs, bunun nesli tükenme tehlikesi altında olan karakulak olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine vatandaş durumu yetkililere bildirildi.

ARAÇ ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ

Bölgeye giden Fethiye Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yasin İlemin, incelemede karakulağın araç çarpması sonucu öldüğünü belirledi.

"BİR KARAKULAK DAHA EKSİLDİ"

İlemin, olayla ilgili bilgi alır almaz bölgeye gittiğini söyleyerek, "8-10 yaşlarında güzel bir karakulak daha eksildi. Hayvanın bedeni hala sıcaktı. İlk incelemeler sonrası omurgasının araç çarpması sonucu kırıldığını, baş ve iç organlarındaki kanama sonucu hayatını kaybettiğini anladık. Ölçümlerini tamamladıktan sonra DNA örneği için bazı doku parçaları aldım." dedi.

Karakulağın Türkiye'deki 5 yabani kedi türünden biri olduğunu belirten İlemin, "Hepsi güzel ancak bence en güzeli. Her geçen gün sayıları azalıyor. En fazla popülasyonu güzel Muğla'mızda. Antalya, Aydın, Denizli ve Burdur'da yayılış gösteriyor. Karakulaklar Muğla'da çeşitli sebeplerle ölüyor. Bunların başında da kara yollarında araç çarpması geliyor." diye konuştu.

"TEDBİR ALMAK ZORUNDAYIZ"

Dr. Öğretim Üyesi Yasin İlemin, kentte ilçeler arası bölünmüş yollarda beton bariyerlerin olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: