Muğla'da sahilde dinlenen fok için güvenlik şeridi oluşturuldu

Muğla'nın Datça ilçesi Gerence mevkiinde denize giren vatandaşlar, hareketsiz haldeki fok gördü.

Fokun hasta ya da yaralı olabileceğini düşünen vatandaşlar durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

FOKUN YORGUN OLDUĞU BELİRLENDİ

Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede fokun sadece yorgun olduğunu ve dinlenmek için sahile çıktığını belirledi.

GÜVENLİK ŞERİDİ OLUŞTURULDU

Vatandaş ilgisi nedeniyle Palamutbükü'nden Gerence sahiline geçen fokun dinlenebilmesi için jandarma ekiplerince, sahilde güvenlik şeridi oluşturuldu.

Fokun, Sualtı Araştırmaları Derneği-Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) tarafından izlendiği ve sağlık durumunun takip altında olduğu öğrenildi.