Muğla'nın tatil beldelerinde bayram yoğunluğu

AA & Ensonhaber

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tatilciler yollara düştü.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla ve ilçeleri yeniden dolup taştı.

Başta Bodrum olmak üzere Datça, Marmaris ve Fethiye gibi sahil ilçelerine binlerce kişi akın etti.

Tatil planlarını Ege kıyılarında yapan vatandaşlar, kara yollarında uzun araç kuyrukları oluşturdu.

24 SAATTE 50 BİN ARAÇ BODRUM'A GİRİŞ YAPTI

Bayramı Bodrum’da geçirmek isteyenler, ilçeye giriş noktalarında ciddi yoğunluk yarattı.

Son 24 saatte Bodrum’a yaklaşık 50 bin araç giriş yaptı.

Özellikle Bodrum-Torba yolu üzerindeki uygulama noktasında trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, güvenlik güçleri burada aktif görev yaptı.

OTELLER DOLUYOR

Artan ziyaretçi sayısıyla birlikte Bodrum’daki otellerde doluluk oranı yükselmeye başladı.

İlçenin ünlü plajları, restoranları ve çarşılarında hareketlilik dikkat çekiyor.

Turizmciler, bayramın ekonomik açıdan bölgeye büyük katkı sağlayacağını vurguluyor.

5 BİNİ AŞKIN PERSONEL GÖREVDE

Bayram trafiği sadece Bodrum’da değil, Muğla genelinde etkisini gösterdi.

Antalya-Muğla kara yolunda oluşan yoğunluk nedeniyle, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri Ataköy mevkisinde denetimlerini sıklaştırdı. Sürücüler, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, hız ve takip mesafesi gibi konularda bilgilendirildi.

UÇAN GÖZ DEVREDE

Denetimlere Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi de destek verdi.

Görevlendirilen polis helikopteri, "uçan göz" olarak görev yaparak kural ihlallerini tespit etti, kara ekiplerine anlık koordinasyon sağladı.

85 noktada 1597 personel görev yapıyor Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı toplamda 5 bin 147 personeli bayram boyunca görevlendirdi. Özellikle devlet kara yollarındaki 85 kontrol noktasında 1597 personel, trafik akışını düzenli ve güvenli kılmak için görev yapıyor.