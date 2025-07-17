Muğla’ya kruvaziyer akını: 3 binden fazla turist Bodrum'a geldi

Dünyaca ünlü tatil cenneti Bodrum, yaz sezonunda kruvaziyer turizmiyle hareketlenmeye devam ediyor.

Son olarak Bahamalar bayraklı 293 metre uzunluğundaki dev kruvaziyer, sabah saatlerinde Santorini Limanı’ndan hareket ederek Bodrum’a demirledi.

3 BİN TURİST GELDİ

Gemide çoğunluğu ABD’li olmak üzere toplam 3 bin 581 yolcu ile bin 452 mürettebat bulunduğu bildirildi.

Turistler Bodrum sokaklarında yoğunluk oluştururken, çarşı esnafı da bu hareketlilikten oldukça memnun kaldı.

ESNAFIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜLER

Gelen ziyaretçiler Bodrum Kalesi, Antik Tiyatro ve Myndos Kapısı gibi tarihi noktaları gezdi, hediyelik eşya dükkanları ve kafelerde vakit geçirdi.

Turistlerin alışverişe ilgisi, sezon başında yüzleri güldürdü.

Kruvaziyerin, gün boyu Bodrum’da kaldıktan sonra saat 18.00’de rotasını Rodos Limanı’na çevireceği belirtildi.