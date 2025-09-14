Munzur Dağları’nda bal hasadı başladı

El değmemiş doğasıyla dikkat çeken Tunceli’nin Ovacık ilçesi, zengin bitki çeşitliliği ve endemik türleriyle arıcılık için ideal bir ortam sunuyor. Bahar aylarında ilçeye gelen arıcılar, gerekli izinleri alarak yaz boyunca Munzur Dağları’nın 2 bin rakımlı yaylalarında konaklıyor.

ARICILAR, EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALIYOR

Aylarca bakımını yaptıkları kovanlardan bal toplama sürecine başlayan arıcılar, günün belirli saatlerinde koruyucu kıyafetlerini giyerek kovan kapaklarını açıyor. Dolan petekler, el arabalarıyla hasat çadırlarına taşınıyor.

PETEKTEN SOFRAYA UZANAN YOL

Arıcılar, kovanlardan çıkardıkları petekleri sır alma, kesme ve süzme işlemlerinden geçiriyor. Bazı petekler ise arıların beslenmesi için yeniden kovanlara bırakılıyor. Elde edilen ürünler süzme ya da petek bal olarak satışa sunuluyor. Ovacık’ta 197 üretici, 20 bin 189 kovanda coğrafi işaretli Munzur balı üretiyor.

40 YILI AŞKIN DENEYİM

1979’dan bu yana arıcılıkla uğraşan Hıdır Güneş, yılın bir bölümünde Hatay’da arılarının bakımını yaptığını, ilkbaharda ise Ovacık’ın Eğripınar köyünde bal hasadı gerçekleştirdiğini söyledi. Bölgedeki kekik, çarşır ve geven gibi bitkilerin balın kalitesini artırdığını vurguladı.

"OVACIK'IN BİTKİ ZENGİNLİĞİ, BALI KALİTELİ KILIYOR"

Güneş, hasadın zorluklarına da değinerek, peteklerin kovanlardan çıkarılıp sırlarının temizlenmesi ve makinelerde süzülmesi sürecini anlattı. Balı süzme ve petek halinde satışa sunduklarını belirtti.

Bir diğer üretici Hacı Kocamış ise ailesinin yıllar önce kara kovan balı ürettiğini, kendisinin de bu geleneği devam ettirdiğini anlattı. Ovacık’ın dağları ve ormanlarının arıcılığa büyük katkı sağladığını vurgulayan Kocamış, 1994’ten bu yana arılarını bölgeye getirdiğini söyledi.

UNZUR VADİSİ'NE GELENLER, BALI YERİNDE ALIYOR

Kocamış, arılarının kara yoluna yakın bölgelerde bulunduğunu belirterek, Ovacık’a gelen yerli turistlere bal satma imkânı bulduğunu aktardı. Bölgenin bitki çeşitliliği sayesinde her yıl yüksek kaliteli bal ürettiklerini dile getirdi.