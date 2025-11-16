Muş'ta yoğun kar yağışı etkili oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin dört bir yanında kar yağışları etkili olmaya başladı.

Bu adreslerden biri de Muş oldu.

14 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yayladan dönüş yapan vatandaşlara ait yaklaşık 200 koyun ile 5 araç, kar nedeniyle yollarda mahsur kaldı.

EKİPLER HAREKETE GEÇEREK YOLU AÇTI

İhbar üzerine bölgelere sevk edilen İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri, iş makineleriyle yolu açarak koyun sürülerini ve araçları bulundukları yerden kurtardı.

Ekiplerin kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.