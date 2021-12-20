Mutluluğun şifresi: Duha Suresi 5. ayeti

Müslümanların en büyük sığınağı olan dualar, anlamlarının farkında olacak okunduğunda daha tesirli oluyor. Duha Suresi ise, ferahlık ve mutluluk faziletiyle karşımıza çıkıyor.

İslam'da dua etmek, Allah'a sığınmanın ve iç huzuru yakalamanın en önemli dayanağıdır.

Bazen bir sığınış, bazen yalvarış, bazen tövbe, bazen şükür...

Dualar ve anlamları, kalbimizden göklere doğru yükseldikçe, mutluluk ve ferahlık da içimize o kadar işler.

Birçok derde ve dermana göre dualar bulunmakla birlikte, esas olan gönülden dökülmesidir.

Geçim sıkıntısı, mutluluk, ferahlık, huzur, kısmet kapısı, sabır... Anlamı ve tesiriyle her birine iyi gelen sureler arasında Duha: 5. ayete sıklıkla rastlarız.

O ayet şöyle buyurur: "Vakti gelidiğinde Rabin sana gönlündekini vericek ve seni hoşnut kılıcak."

İşte Duha Suresi okunuşu ve anlamı...

DUHA SURESİ OKUNUŞU

Duha Suresi Fecr Suresinden sonra, İnşirah Suresinden önce Mekke'de indirilmiştir. Kuran'ı Kerim'in 93. suresidir. İniş sırasına göre 11. suredir.

Duhâ, kuşluk vakti demektir. Allah, Duhâ suresinde Yetimlere ve yoksullara iyi davranılması, yardım edilmesini emreder.

Duha Suresi her okunduğunda, okuyan kişinin dert ve sıkıntıları azalır. Kişi her türlü kötülüklerden korunur.

1. Vedduha.

2. Velleyli iza seca.

3. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala.

4. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula.

5. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda.

6. Elem yecidke yetiymen feava.

7. Ve vecedeke dallen feheda.

8. Ve vecedeke ‘ailen feağna.

9. Femmel yetiyme fela takher.

10. Ve emmessaile fela tenher.

11. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.

DUHA SURESİ ANLAMI

1.Kuşluk vaktine andolsun,

2.Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki,

3.Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.

4.Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.

5.Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın.

6.Seni yetim bulup da barındırmadı mı?

7.Seni y raolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi?

8.Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?

9.Öyleyse sakın yetimi ezme!

10.Sakın isteyeni azarlama!

11.Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat.



