Nemrut Krater Gölü'nde sonbaharın etkileyici güzellikleri görenleri hayran bıraktı

İHA

Sonbaharın etkisiyle birlikte yurdun birçok noktasından kartpostallık manzaralar gelmeye devam ediyor.

Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nde de sonbahar güzelliği yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Nemrut Krater Gölü, sonbahar mevsimi ile birlikte adeta altın sarısına dönüştü.

Nemrut Krater Gölü'nde bulunan ağaçların yaprakları tamamen sararırken, seyrine tatminsiz görüntüler de ortaya çıktı.

Havadan görüntülenen bölge, kartpostallık görüntüleri ile dikkat çekiyor.

'MÜKEMMELİYET ÖDÜLÜ' ALDI

Van Gölü Havzası'nın batısında, Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Bölgeye has bitki örtüsü, sıcak ve soğuk gölleri, buhar ve buz bacaları ile eşsiz bir güzellik barındıran bölge, sonbahar mevsimi ile birlikte oluşan renk cümbüşüyle de misafirlerine adeta görsel şölen sunuyor.