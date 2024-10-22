Nemrut Krater Gölü’nden hayran bırakan manzara: Atlas kuyruklu yıldızı görüntülendi

İHA

Dünyanın ikinci Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, eşsiz manzarası ile büyülüyor.

Doğa severlerin uğrak noktası olan Nemrut Krater Gölü'nde, Atlas kuyruklu yıldızı kaydedildi.

TELESKOBU İLE GÖRÜNTÜLEMEYİ BAŞARDI

Doğa ve uzay Gözlemcisi Dr. Cihan Önen, önceki gün Nemrut Krater Gölü kenarına kurduğu teleskobu ile Atlas kuyruklu yıldızını görüntülemeyi başardı.

Zaman zaman gözlem yapmak için Nemrut Krater Gölü kenarına giderek burada kurduğu teleskobu ile gökyüzünü inceleyen ve fotoğraf çeken Dr. Cihan Önen, Atlas kuyruklu yıldızını göl üzerinde görüntülediğini açıkladı.

MANZARAYI FOTOĞRAFLAYABİLMEK İÇİN GECE BOYU BEKLEDİ

Dr. Cihan Önen, bu nadir ve etkileyici olayı ölümsüzleştirmek amacıyla çıktığı Nemrut Kalderasında gece boyunca beklediğini ve Atlas kuyruklu yıldızını kalderadaki gölle birleştirerek fotoğraflamayı başardığını ifade etti.

Önen, o anları şu ifadeler ile açıkladı:

Atlas kuyruklu yıldızının ışıltısı, kalderanın doğal güzellikleriyle bütünleşerek adeta görsel bir şölen oluşturdu. Nemrut Kalderası ve gölleri, doğa harikası yerlerdir.



Kraterin büyüleyici güzelliği Atlas kuyruklu yıldızının ışıltısıyla birleşti ve bu an, insanın ömrü boyunca belki de sadece bir kez tanık olabileceği bir deneyimdi. Ben de bu deneyimi yaşadım.

ATLAS KUYRUKLU YILDIZ NEDİR

Atlas kuyruklu yıldızı, geniş kuyruk yapısı ve parlaklığı ile öne çıkan kuyruklu yıldızlardan biridir.

Özellikle temiz hava ve ışık kirliliğinden uzak bölgelerde rahatlıkla gözlemlenebilen bu gök cismi, astronomi tutkunlarının ilgisini çekiyor.