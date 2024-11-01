Nemrut'ta ayı saldırılarına karşı güvenlik önlemi alındı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor..

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' bulunan ve elle beslenen ayıları ile de sıkça gündeme gelen Nemrut Krater Gölü'nde güvenlik önlemi alındı.

ZİYARETÇİLERE KAPATILDI

Bitlis Valiliği, ayı saldırılarının önüne geçmek için Nemrut'un ziyaretçilere kapatıldığını duyurdu.

VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Nemrut Kalderası'nda bulunan ayılar, yaban hayvanı ve yabanıl özellikleri devam eden yırtıcı bir türdür. Ziyaretçilerin iyilik adı altında bu yabani ve yırtıcı hayvanlara yiyecek vermeleri, elle beslemeleri sonucu ayıların beslenme alışkanlıkları olumsuz etkilenmiş ve besin ihtiyaçlarının büyük bir kısmını ziyaretçilerden temin etmeye başlamışlardır.



Mevsim değişikliklerinden dolayı ziyaretçi sayısındaki azalmadan kaynaklı ayıların yiyecek bulma sıkıntıları başladığından beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için ayıların alanda bulunan ziyaretçilere saldırdıkları can ve mala zarar verdikleri, verebilecekleri gözlemlenmiş ve medya haberlerine yansımıştır. Ayıların beslenme alışkanlıklarını yeniden rehabilite etmek ve oluşabilecek can ve mal kaybının önüne geçmek adına Nemrut Kalderası tedbiren ve geçici olarak 31.10.2024 tarihi itibariyle kış sezonu boyunca ziyarete kapatılmıştır.