Netflix 2025 rehberi: İzlemeden geçmemeniz gereken 5 film

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Netflix, günümüzde film sektörünün en büyük distribütörlerinden biri.

Platform, her yıl onlarca orijinal filmi aboneleriyle buluşturuyor.

2025’in ilk 10 ayında da 29 yeni film yayınlandı.

Elbette Netflix’in film kalitesi zaman zaman değişkenlik gösteriyor, bazı yapımlar beklentilerin altında kalabiliyor.

Ancak 2025’te yayınlanan filmler arasında kesinlikle izleme listenize eklemeye değer yapımlar da var.

İşte 2025’te çıkan ve mutlaka izlenmesi gereken 5 Netflix filmi:

1. KPop Demon Hunters (2025)

Tür: Animasyon / Aksiyon / Macera

Konu: K‑pop kültürüyle harmanlanmış, enerjik bir animasyon filmi. Karakterler, kötücül güçlere karşı savaşırken müzik ve dansla aksiyonu birleştiriyor. Görsel açıdan canlı ve eğlenceli, ailece izlenebilir.

2. A House of Dynamite (2025)

Tür: Gerilim / Politik Drama

Konu: Nükleer kriz tehdidi ve uluslararası gerilimler üzerine yoğunlaşan bir siyasi gerilim filmi. Karakterler, hayatta kalma ve diplomasi mücadeleleriyle karşı karşıya.

Yüksek tempo, sürükleyici olay örgüsü, ciddi ve düşündürücü konu.

3. The Perfect Neighbor (2025)

Tür: Belgesel / Gerilim

Konu: Gerçek olaylardan esinlenen film, gizemli bir komşu ilişkisini ve ardındaki karanlık sırları konu alıyor.

İzleyiciyi düşünmeye ve merak içinde bırakacak sürprizler içeriyor.

4. The Woman in Cabin 10 (2025)

Tür: Gizem / Gerilim

Konu: Lüks bir yat gezisinde geçen olaylar zinciri ve kaybolan bir yolcu etrafında dönen gizemli hikaye. Başkarakter, olayı çözmek için zamanla yarışıyor.

Sürprizli ve merak uyandırıcı senaryo, gizem sevenler için ideal.

5. Wall to Wall (2025)

Tür: Gerilim / Mystery (Kore yapımı)

Konu: Kore’de geçen bir gerilim filmi. Karakterler, çözülmesi gereken gizemli bir olay örgüsü içinde kendilerini buluyor.

Kore sinemasına özgü gerilim ve atmosfer, sürükleyici ve kaliteli bir yapım.