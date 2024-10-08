Niğde'de 50 yıllık köy yolunu 'Arsa benim' diyerek kapattı Güllüce köyünde yaşayan Ümit Demirkol, kendisine ait olan araziden geçen ve kamulaştırma yapılmayan köy yolunu, araç geçişini engellemek için trafiğe kapattı. Köylüyü mağdur etmek istemediğini belirten Demirkol, 'Köyün tek yolu bu değil' dedi.

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İHA

Niğde'de ilginç bir olay yaşandı.

Arsa kavgası yüzünden köye ulaşımın zorlaştığı kavgada, köylü ve arsa sahibi karşı karşıya geldi.

Niğde'de bulunan Güllüce köyünde yaşayan arazi sahibi, köye giden yolu, arazisinden geçtiği iddiasıyla kullanıma kapattı.

KÖY YOLUNU TRAFİĞE KAPATTI

21 dekarlık arazisinin 5 dekarlık kısmında yol nedeniyle kayıp yaşandığını söyleyen arsa sahibi Ümit Demirkol, hak kaybının önlenmesi için ilgili kurumlarla görüştüğünü ancak çözüm bulamadığını söyledi.

İçinden yol geçen arazisine dahil olan yolu tel örgü içine almak için Güllüce Baraj yolunun ortasına direk diktiren Demirkol, amacının kimseyi mağdur etmek olmadığını ancak arsasından fedakarlık yapmayacağını belirtti.

"BURASI KÖYÜN TEK YOLU DEĞİL"

Demirkol, "Burası bize ait tapulu arsa. Sınırlarımızı belirledik ve telle çeviriyoruz. Arsamızdan yol geçen kısımdan feragat etsem 5 dekarlık alanım gidiyor. İl Özel İdare ile görüştüm, yapabilecekleri bir şey olmadığını, ana yol olmadığı için kapatabileceğimi söylediler.

Burası köyün tek yolu değil, bir anlaşmaya gidildiği takdirde uzlaşmacı olacağım tabii ki hiç kimseyi mağdur etmek istemiyorum ama burası köyün tek yolu değil." diye konuştu.

"KENDİSİ DE BİZ DE MAĞDUR OLACAĞIZ"

50 yıllık yolu köy halkının kullanmaya devam etmesi için arsa sahibi ile görüşme yaptıklarını ancak olumlu yanıt alamadıklarını belirten Güllüce Köyü Muhtarı Salim Güneş ise, bu sorunun çözülmemesi durumunda bölgede istenmeyen durumların olacağını söyleyerek; "Arsa sahibi burayı kapatmak istiyor. Biz yolumuz kalsın diyoruz. Uzlaşmaya gideceğiz. Olmazsa da yol kapanacak. Kendisi de mağdur olacak biz de mağdur olacağız." dedi.

Yolu kullanan köy sakinleri ise yaşanan problemin bir an önce çözülmesini isteyerek yol kapandığı taktirde mağduriyet yaşayacaklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)