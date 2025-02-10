DHA

Niğde'de çiftçiler büyük bir tehlike atlattı.

Merkeze bağlı Alay beldesinde hayvanlarının bakımı için ahıra giren ismi öğrenilemeyen çiftçi, 1 tonluk boğanın saldırısına uğradı.

KARDEŞİ DE NASİBİNİ ALDI

Sesleri duyunca kardeşinin yardımına koşan kişi de boğanın hedefi oldu.

Öfkeli boğa, saldırdığı 2 kişiyi hafif yaraladı. Bir süre sonra sakinleşen boğa, uzaklaştı.

SİGARADAN VAZGEÇMEDİ

Olay çiftliğin güvenlik kamerasına yansırken, saldırı anında yere düşen çiftlik sahibinin ağzındaki sigarayı atmadığı, içmeye devam ettiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)