DHA
Niğde'de çiftçiler büyük bir tehlike atlattı.
Merkeze bağlı Alay beldesinde hayvanlarının bakımı için ahıra giren ismi öğrenilemeyen çiftçi, 1 tonluk boğanın saldırısına uğradı.
KARDEŞİ DE NASİBİNİ ALDI
Sesleri duyunca kardeşinin yardımına koşan kişi de boğanın hedefi oldu.
Öfkeli boğa, saldırdığı 2 kişiyi hafif yaraladı. Bir süre sonra sakinleşen boğa, uzaklaştı.
SİGARADAN VAZGEÇMEDİ
Olay çiftliğin güvenlik kamerasına yansırken, saldırı anında yere düşen çiftlik sahibinin ağzındaki sigarayı atmadığı, içmeye devam ettiği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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