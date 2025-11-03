Ocak gözüne bozuk para yerleştirin, farkı izleyin...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mutfaklarda sıkça karşılaşılan sorunlardan biri de tıkanan ocaklar.

Uzmanlar, ocak gözlerinin tıkanmasının hem yemek pişirme verimliliğini düşürdüğünü hem de gaz kaçağı riskini artırabileceğini belirtiyor.

Ancak basit bir yöntemle bu dertten kurtulabilirsiniz.

Bir sosyal medya kullanıcısı madeni para ile tıkalı ocak gözlerini anında açıyor.

OCAK GÖZÜNÜ SANİYELER İÇİNDE AÇIYOR

Sosyal medyada ilginç bir mutfak deneyi gündem oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, ocak gözüne bozuk para koyarak daha dengeli ve güçlü bir ateş elde ettiğini paylaştı.

Kullanıcının aktardığına göre, bu yöntemle yemekler daha hızlı pişiyor ve gaz daha verimli yanıyor.