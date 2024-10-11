Öğrencileri hayata hazırlayan öğretmen

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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mustafa Filik, sadece sınıfta değil, hayatın her alanında öğrencilerine rehberlik ediyor.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mustafa Filik, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Van ve İstanbul'da çeşitli okullarda görev yaptı. Feriköy İmam Hatip Ortaokulu'nda müdürlük de yapan Filik, eğitim hayatı boyunca öğrencilerine sadece akademik anlamda değil, sosyal ve manevi alanlarda da rehberlik etmeyi ilke edinmiş bir öğretmen olarak tanınıyor.

Mustafa Filik'in öğretmenlik anlayışı, öğrencilerini hayata hazırlamak üzerine kurulmuş. Sınıf içinde verdiği dini ve ahlaki eğitimlerin yanı sıra, öğrencilerini sosyal etkinliklere dahil ederek kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışıyor. Filik, gençlerin sadece akademik başarıyla değil, iyi bir insan olma bilinciyle yetişmesi gerektiğine inanıyor ve bu doğrultuda çaba sarf ediyor.

Ayrıca Filik, insani yardım faaliyetlerine de öncülük ediyor. Özellikle ihtiyaç sahibi öğrencilerin maddi ve manevi destek alabilmesi için çeşitli yardım organizasyonlarına katılıyor. Öğrencilerinin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi adına adeta bir gönüllü hizmetkar gibi çalışan Filik, bu yönüyle de takdir topluyor.

Mustafa Filik’in öğrencileriyle kurduğu güçlü bağ ve onların gelişimine olan katkısı, onu standart bir öğretmen profilinden farklı kılıyor. Eğitimciliği sadece bir meslek olarak görmeyen Filik, öğrencilerinin her alanda başarılı ve iyi bireyler olması için elinden geleni yapıyor.