Ömrü kısaltan 10 alışkanlık: Bedeni sinsice öldürüyor

Haber Merkezi

Beslenme tarzına dikkat etmek ve hareketsiz bir yaşamdan kaçınmak, sağlıklı ve uzun bir ömür için oldukça önemli ancak uzmanlar, pandemi sonrası birçok ülkede yaşam süresinin, önceki dönemlere göre kısaldığını öne sürüyor.

Uzmanlar ise bu kötü alışkanlıklardan kaçınarak yaşam kalitesinin artacağını ifade ediyor.

HAREKETSİZLİK

Fiziksel aktivite eksikliği; kalp hastalıkları, diyabet, obezite, kanser ve zihinsel sağlık sorunlarıyla ilişkilidir.

Dünya Sağlık Örgütü, hareketsizliğin her yıl 5 milyon ölüme yol açtığını belirtirken, Harvardlı uzmanlar, düzenli egzersizin yaşam süresini yüzde 3 ila 7 oranında artırabileceğini belirtiyor.

SİGARA İÇMEK

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, sigara içmek yılda 8 milyon ölüme yol açıyor.

Özellikle kalp hastalıkları, inme, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve kanser türlerine neden olduğu bilinen sigara, vücutta serbest radikallerin üretimini artırarak hücre hasarına yol açar ve yaşlanmayı hızlandırır.

Daha önce Toronto Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, sigara içmenin ömrü 10-15 yıl kısalttığını ortaya koymuştu.

AŞIRI ALKOL TÜKETİMİ

Aşırı alkol tüketimi; kalp hastalıkları, karaciğer sirozu, pankreatit, bazı kanser türleri ve zihinsel sağlık sorunlarına yol açabilir.

Uzmanlar, her yıl dünya çapında 3 milyon ölüme neden olan alkolün, ömrü 20 yıl kısalttığını ileri sürüyor.

DENGESİZ BESLENME

Dengesiz beslenme; aşırı şeker, tuz ve yağ ağırlıklı beslenmeyi ifade eder.

Bu gıdaların ölçüsüz alımı; obezite, kalp hastalıkları, tip 2 diyabet ve bazı kanser türlerinin riskini artırır.

Harvard Üniveritesi tarafından yapılan bir araştırmada, şekerli içeceklerin ömrü 4-10 yıl kısaltabileceği ifade edildi.

UYKUSUZLUK

Yetersiz uyku kalp hastalıkları, inme, diyabet, obezite, depresyon ve bağışıklık sistemi bozukluklarına neden olabilir.

2012 yılında Warwick Üniversitesi liderliğinde yürütülen bir çalışmada, gece 6 saatten az uyumanın erken ölüm riskini yüzde 12 oranında artırdığı bulundu.

STRES VE ANKSİYETE

Kronik stres kalp hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, depresyon ve anksiyete gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

2012 yılında Londra Üniversitesi'nin yaptığı bir analiz, devamlı stresin ömrü 2-3 yıl kısalttığını buldu.

AŞIRI KAFEİN TÜKETİMİ

Kafein, vücutta uyarıcı etkiler yaratarak kalp çarpıntısına, anksiyeteye ve uyku bozukluklarına yol açabilir.

Harvard Tıp Fakültesi'nde görevli uzmanlar, aşırı kafein tüketiminin kalp hastalıkları riskini artırabileceğini ve ömrü kısaltabileceğini belirtiyor.

AŞIRI ŞEKER TÜKETİMİ

Aşırı şeker tüketimi obezite, tip 2 diyabet, kalp hastalıkları ve metabolik bozukluklara zemin hazırlayabilir.

Yale Üniversitesi, şekerli gıdaların aşırı tüketiminin yaşam süresini olumsuz etkileyebileceği ve kronik hastalıkların gelişimini hızlandırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

TUZLU YİYECEKLER TÜKETMEK

Aşırı tuz alımı yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve böbrek hastalıklarına neden olabilir.

Dr. Fiona He, yüksek tuz alımının ömrü kısaltabileceğini ve kardiyovasküler hastalık riskini artırabileceğini söylüyor.

DUYGUSAL YALNIZLIK

Sosyal izolasyon ve yalnızlık; depresyon, anksiyete, kalp hastalıklarının yanı sıra erken ölüme bile yol açabilir.

Dr. Julianne Holt-Lunstad, yalnızlık ve sosyal izolasyonun erken ölüm riskini yüzde 30 oranında artırdığını açıkladı.