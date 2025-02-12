İHA

Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi’nde yaşayan 74 yaşındaki Hasan Seydi ve 69 yaşındaki eşi Aysel Seydi, yıllardır kendi seralarında marul ve çeşitli sebzeler yetiştiriyor. Ürettikleri ürünleri ise alışılmışın dışında bir yöntemle satıyorlar: Yol kenarına dizdikleri marulların yanında bir kutu bulunuyor, müşteriler ise alacakları ürünü poşetleyip ücretini bu kutuya bırakıyor. Hatta bazen parası olmayanlar, sonradan ödemeyi tercih ediyor.

"ALLAH BANA SAĞLIK VERDİ, BEN DE ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUM"

Hasan Seydi, insanların taze sebzelere kolayca ulaşabilmesi için bu yöntemi benimsediğini söylüyor. Eskiden bölgede benzer satış yöntemlerinin yaygın olduğunu ancak zamanla azaldığını belirten Seydi, "Şimdi bizim gibi üretim yapan çok az kişi kaldı. Hatta çalıştıracak işçi bulmak bile zorlaşıyor. Ama ben sağlığım yerinde olduğu sürece üretmeye devam ediyorum, insanlar da buradan gelip taptaze marullarını alabiliyor." diye konuştu. Küçük çapta beş serası olduğunu belirten Seydi, buralarda yetiştirdiği marulların doğrudan tüketicilere ulaştığını dile getiriyor.

"MARULLARI KİMİN ALDIĞINI BİLE GÖRMÜYORUZ"

Bu güven esasına dayalı satış yöntemini yıllardır sürdürdüğünü anlatan Hasan Seydi, şu ifadeleri kullandı:

Biz burada durup satış yapmıyoruz. Marulların fiyatlarını yazıyoruz, insanlar da gelip alıp parasını kutuya bırakıyor. Bazen bozuk parası olmayanlar sonra getiriyor. Hiç hesap yapmıyoruz, bugüne kadar bir sıkıntı da yaşamadık. İnsanlara güveniyorum, sonuçta yedikleri ürünün hakkını vereceklerini düşünüyorum. Eğer herkes böyle bir yöntemle hareket ederse, çok daha güzel bir toplum oluruz.

"MÜŞTERİLER BİZİ, BİZ MÜŞTERİLERİ GÖRMÜYORUZ"

Eşi Aysel Seydi de uzun yıllardır marul yetiştiriciliğiyle uğraştığını ve geçmişte ürünlerini pazarda sattığını belirtiyor. Ancak yaşının ilerlemesi ve sağlık sorunları nedeniyle artık yol kenarında satış yapmayı tercih ettiklerini söylüyor:

Eskisi kadar üretim yapamıyoruz ama yine de elimizden geldiğince devam ediyoruz. Satış sırasında hiç dışarı çıkmam, hatta bazen pencerenin arkasına çekilirim ki beni görmesinler. Parası olmayanlar bazen sonra bırakıyor, bu konuda kimseyi zorlamıyoruz.

"AVRUPA'DA DA BENZER UYGULAMALAR VAR"

Yol kenarından geçerken bu güven esasına dayalı tezgahtan marul satın alan Kadir Özbucak, bu yöntemin Avrupa ülkelerinde de yaygın olduğunu belirterek şunları söylüyor:

Hasan Amca burada bekleyip satış yapmıyor. Ürünlerini bırakıyor ve gerisini insanların vicdanına teslim ediyor. Avrupa'da da benzer sistemler var, o yüzden çok güzel bir uygulama. Bence böyle şeyler yaygınlaşmalı.

Hasan ve Aysel Seydi çifti, yıllardır büyük bir güvenle bu yöntemi sürdürüyor. Onlar için önemli olan sadece marul satmak değil, aynı zamanda insanların dürüstlük ve güven duygusuyla hareket ettiğini görmek. Belki de bu küçük ama anlamlı satış yöntemi, toplumsal güvenin ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri.