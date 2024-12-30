Ordu'da 'Müslüman çam ağacı süslemez' deyip, fındık bahçesini süsledi

Yılbaşı öncesi renkli kareler objektiflere yansımaya devam ediyor...
Korgan ilçesinin Dip Mahallesi'nde yaşayan Hikmet Ayba, yeni yıl için süslenen çam ağaçları ile fındık fiyatlarına tepki çekmek adına Karadeniz usulü bir yöneteme başvurdu.
"MÜSLÜMAN ÇAM AĞACI SÜSLEMEZ"
Kendisine ait fındık bahçesini Türk bayrağı renkleri olan kırmızı ve beyaz ile süsleyen Ayba, "Müslüman çam ağacı süslemez, Ordulu fındık ağacı süsler." diyerek, tepkisini dile getirdi.
"YENİ YILDA FINDIK FİYATLARININ DAHA İYİ OLMASINI BEKLİYORUZ"
Bir kilo fındık ile bir çam ağacının süslenmediğini ifade eden Ayba, şunları söyledi:
İyisi ve kötüsüyle 2024 yılını geride bıraktık. Yılbaşı yaklaşırken vatandaş çam ağaçlarını süslüyor. Hiçbir Müslüman çam ağacı süslemez, benim gibi kendi bahçesini süsler. Bir kilo fındık bir çam ağacı süslüyor. Biz de bir çam ağacını, bir kilogram fındık parasına alamıyoruz. 2025 yılında fındık fiyatlarının daha iyi olmasını istiyoruz. Devletimiz kahverengi kokarca ile mücadele ediyor ama ne yazık ki 2 ayaklı kokarcalar, 4 ayaklı kokarcaların üzerine çıktı. Bu sene manavlar üreticinin fındığını bedava fiyatına aldı. Yetkililerimizden buna çözüm bulunmasını istiyorum.
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