Ordu'da 'Müslüman çam ağacı süslemez' deyip, fındık bahçesini süsledi

İHA

Yılbaşı öncesi renkli kareler objektiflere yansımaya devam ediyor...

Korgan ilçesinin Dip Mahallesi'nde yaşayan Hikmet Ayba, yeni yıl için süslenen çam ağaçları ile fındık fiyatlarına tepki çekmek adına Karadeniz usulü bir yöneteme başvurdu.

"MÜSLÜMAN ÇAM AĞACI SÜSLEMEZ"

Kendisine ait fındık bahçesini Türk bayrağı renkleri olan kırmızı ve beyaz ile süsleyen Ayba, "Müslüman çam ağacı süslemez, Ordulu fındık ağacı süsler." diyerek, tepkisini dile getirdi.

"YENİ YILDA FINDIK FİYATLARININ DAHA İYİ OLMASINI BEKLİYORUZ"

Bir kilo fındık ile bir çam ağacının süslenmediğini ifade eden Ayba, şunları söyledi: