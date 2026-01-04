Ordu’nun zirveleri beyaza büründü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ordu genelinde özellikle orta ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, sahil hattında da aralıklarla görüldü. Yağışın ardından sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları, bugün itibarıyla yerini güneşli havaya bıraktı. Sahil kesimlerinde sıcaklık 13 dereceye kadar yükselirken, güneşle birlikte karlar erimeye başladı.

YÜKSEK KESİMLERDE BEYAZ GÜZELLİK

İlin orta ve yüksek rakımlı bölgelerinde kar örtüsü, doğal güzellikleri ön plana çıkardı. Özellikle Perşembe ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yer yer 70 santimetreye ulaştığı belirtildi. Bölgedeki kar manzaraları, kışın görsel zenginliğini gözler önüne serdi.

"TARIM İÇİN BEREKET OLDU"

Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşlar, kar yağışının fındık başta olmak üzere tarım ürünleri için faydalı olduğunu dile getirdi. Yolların düzenli olarak açıldığını ifade eden vatandaşlar, herhangi bir mağduriyet yaşanmadığını belirtti.

Öte yandan güneşli havanın etkisiyle yüksek kesimlerde karların erime sürecine girdiği gözlendi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekiplerin, olası olumsuzluklara karşı karla mücadele ve yol açma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.