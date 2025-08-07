Osmaniye’de çocuk şenliğinde oryantiring heyecanı

Osmaniye Belediyesi’nin “Aile Yılı” etkinlikleri kapsamında Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi’nde bu yıl 29’uncusu düzenlenen Çocuk Şenliği, oryantiring yarışmasıyla renklendi. Yaklaşık 180 sporcunun katıldığı yarışma, 12 farklı kategoride gerçekleştirildi.

KOMŞU İLLERDEN İZCİLER DE KATILDI

Türkiye İzcilik Federasyonu’nun Şenlik Tepesi'nde kurduğu Akdeniz Bölge Kampı'nda yer alan Osmaniye, Adana ve Mersin'den gelen izciler de etkinlikte mücadele etti. Katılımcılar, yaylanın doğal güzellikleri arasında yön bulmaya çalışırken, renkli ve heyecan dolu anlar yaşandı.

Yarışmanın en anlamlı kazanımı ise, çocuklara doğayla iç içe spor yapma bilincinin kazandırılması oldu.