Otellerde "01" ile biten odalarda sakın kalmayın! İşte sebebi

Otellerde oda numaraları belli bir düzene göre veriliyor:

İlk rakam, kaçıncı katta olduğunu gösteriyor. Son rakam(lar) ise odanın koridor üzerindeki sırasını belirtiyor.

Buna göre 301 numaralı oda, 3. kattaki ilk oda anlamına geliyor.

DescubriendoViajes.com'da otel uzmanı Javier Sobrino, Cope radyosuna verdiği demeçte, konforlu bir konaklama deneyimi için oda seçerken dikkat edilmesi gereken kritik bir detayı paylaştı.

Sobrino, özellikle huzurlu bir uyku ve dinlenme arayışında olan misafirlerin, numarası "01" ile biten odalardan her ne pahasına olursa olsun kaçınması gerektiğini vurguladı.

İŞTE SEBEBİ

Her otelde geçerli olmasa da, “01” ile biten odalar genellikle daha az konfor sunabiliyor.

"01 ile biten odalar, çoğunlukla katın köşe noktalarında, yani asansör ve merdiven boşluklarının hemen yanında yer alır" diyen Sobrino, durumu şöyle açıkladı:

"Bu, kattan geçen her misafirin ayak sesini, merdivenleri kullanan herkesin gürültüsünü ve hatta asansörün mekanik sesini doğrudan odanızın içinde duymanız anlamına gelir. Eğer tatilinizde gerçekten dinlenmeyi planlıyorsanız, bu odalar tam bir hayal kırıklığı olabilir."