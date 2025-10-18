Parfümleri banyoda saklayan yandı: İşte sebebi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çoğu kişi, pratik bir çözüm olarak parfümlerini banyoda tutmayı tercih ediyor.

Ancak uzmanlar, banyonun parfüm saklamak için uygun bir yer olmadığını belirtiyor.

Parfümlerin raf ömrü, büyük ölçüde saklama koşullarına bağlıdır. Yanlış ortamda muhafaza edilen parfümler, zamanla kokusunu değiştirebilir.

Nemli ve sıcak banyolar, parfümlerin kimyasal yapısını bozarak kalıcılığını ve orijinal aromasını etkileyebilir.

SERİN VE KARANLIK BİR YER TERCİH EDİN

Uzmanlar, parfümünüzün daha uzun ömürlü olması için serin, karanlık ve kuru bir dolapta saklanmasını öneriyor.

Bu şekilde güneş ışığından ve aşırı ısıdan korunurlar ve orijinal kokularını korurlar.

Ambalajdaki ilgili saklama talimatlarını da okuyabilirsiniz.