Pastırma yazı devam edecek

- Pastırma sıcaklıkları yurt genelinde etkisini sürdürecek.
- Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.
- Edirne, Kırklareli, İzmir, Aydın ve Muğla'da sağanak yağış öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu açıkladı.
Yayınlanan yeni hava durumu raporuna göre, yurt genelinde pastırma sıcaklıkları etkisini göstermeye devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışı yerini yağmur ve sağanak yağışa bırakacak.
YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI SÜRECEK
Bu bölgelerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı devam edecek.
Yurdun diğer bölgelerinde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak.
SICAKLIKLAR NORMALLERİN ÜZERİNDE SEYREDECEK
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
SİSE DİKKAT
Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis bekleniyor.
Çarşamba ve perşembe günleri ise Edirne, Kırklareli, İzmir, Aydın ve Muğla'da sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.