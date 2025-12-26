Pendik'te çöpten çıkan bağlama, yüreklere dokundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Pendik ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan içten bir an, kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.

Pendik Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Bilgin Kaplan, Güzelyalı Mahallesi’nde rutin temizlik çalışması yaptığı sırada çöp konteynerinin yanında bırakılmış bir bağlama fark etti. Merakla enstrümanı eline alan Kaplan, trafiğin yavaşladığı bir anda çöp kamyonunun kasasında kısa süreliğine bağlama çalmaya çalıştı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kaplan’ın kamyon kasasındaki bağlama denemesi, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte video kısa sürede çok sayıda beğeni ve olumlu yorum aldı. Doğallığı ve içtenliğiyle dikkat çeken görüntüler, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

"MÜZİK RUHUN GIDASIDIR"

Gördüğü ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Bilgin Kaplan, yaşadığı anı şu sözlerle anlattı:

Sabah çöpleri toplarken konteynerin yanında bir saz gördüm. Merak ettim, elime aldım ve çalmaya çalıştım. Bir vatandaş o anları çekmiş. Sonra sosyal medyada paylaşıldığını gördüm. Güzel yorumlar beni çok mutlu etti. Müzik ruhun gıdasıdır. Herkesin müzikle ilgilenmesini tavsiye ediyorum. En sevdiğim enstrüman da bağlamadır. İzleyen ve beğenen herkese teşekkür ederim.

Temizlik görevlisinin çöpten çıkan bağlamayla sergilediği bu içten anlar, hem müziğin birleştirici gücünü hem de günlük hayatın içindeki küçük mutlulukları bir kez daha hatırlattı.