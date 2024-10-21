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DHA

Türkiye'nin birçok bölgesi beyaza bürünmeye başladı...

Bunlardan biri de Ayder Yaylası oldu.

Kar yağışının etkili olduğu Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası da karla kaplandı.

MANZARALAR BÜYÜLEDİ

Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı yaylada, güzel manzaralar ortaya çıktı.

Ayder'in kışında tadını çıkarmak isteyenler, seyrine doyulmaz manzarayı fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.